Além de ‘Stranger Things’, confira 10 filmes e séries ambientados nos anos 1980

O primeiro filme de 'IT: A Coisa' traz Finn Wolfhard no elenco e se passa em 1989. Foto: Warner Bros. Pictures

A década de 1980 está mais viva do que nunca. Nas roupas, nos cabelos e na trilha sonora, diversas produções resgataram a ambientação e os costumes da época.

A série Stranger Things, criada pelos irmãos Duffer, é um exemplo claro disso.

A trilha sonora, as referências de filmes e, até mesmo, os atores, como Winona Ryder, tornaram a vivência de 40 anos atrás atraente mesmo para as gerações que ainda não haviam nascido.

Após mais de dois anos de espera, a nova temporada, que estreia nesta sexta, 27, promete trazer o gosto pelos anos 1980 novamente à tona.

Para já entrar no clima, o Estadão fez uma seleção de séries atuais ambientadas na época do walkman e do videocassete.

Confira:

Dark

Quando foi lançada, em 2017, a série alemã Dark foi associada a Stranger Things por remeter à década de 1980 e por tratar do desaparecimento de crianças.

A diferença da produção europeia, porém, é que nem toda a trama se passa na época. O mistério, no início, está em uma “interligação” entre os anos de 1953, 1986 e 2019.

A série terminou em 2020 e as três temporadas estão disponíveis no serviço de streaming da Netflix.

Todo Mundo Odeia O Chris

A clássica sitcom dos anos 2000 criada pelo comediante Chris Rock também é recheada de referências dos anos 1980.

A série explora a juventude de Chris quando morava com a família no bairro do Brooklyn, em Nova York.

Além de fazer parte da grade de programação do Comedy Central, a série também está disponível na HBO Max e no Globoplay.

IT: A Coisa

O primeiro filme de IT: A Coisa, lançado em 2017, também tem tudo a ver com a história de Stranger Things e sempre agrada aos fãs da série.

Inspirado no livro de Stephen King, o mestre do horror, o longa se passa em 1989 e segue um grupo de amigos que começa a investigar o desaparecimento de crianças, ao final, precisa lutar contra uma entidade maligna.

O filme fez sucesso e contou com a participação, até mesmo, de um dos atores da série da Netflix: Finn Wolfhard. IT: A Coisa está disponível na HBO Max e no Globoplay.

GLOW

Criada por nomes da equipe de Orange Is the New Black, GLOW trata sobre a história de um grupo de mulheres que vive em Los Angeles nos anos 1980.

A série acompanha, principalmente, a personagem Ruth Wilder, uma atriz desempregada que encontra na luta livre de mulheres a sua última chance de se tornar uma estrela.

GLOW se encerrou em 2019 e as três temporadas estão disponíveis na Netflix.

Sing Street

Lançado em 2016, Sing Street é um dos filmes que mais apostou em referências da década de 1980, especialmente do mundo da música, para costurar a trama.

O longa acompanha Conor, um menino que vive em Dublin, na Irlanda, e traz canções de bandas icônicas da época, como Duran Duran, A-ha e The Cure.

Sing Street está disponível no serviço de streaming da HBO Max.

This Is Us

A série que chegará ao final nesta quinta, 26, não se passa especificamente nos anos 1980, mas a trama cria um paralelismo entre o presente e a época.

Inicialmente, a história acompanha o casal Jack e Rebecca, mas desemboca em todos os irmãos Pearson: Kate, Kevin e Randall.

As seis temporadas da produção exigiram o trabalho de 23 atores para os flashbacks das quatro décadas.

This Is Us está disponível na plataforma de streaming do Star+.

Bingo: O Rei das Manhãs

Bingo: O Rei das Manhãs é um filme brasileiro inspirado na história de Arlindo Barreto, intérprete do palhaço Bozo, que fez sucesso na TV aberta em meados dos anos 1980.

Interpretado por Vladimir Brichta, o longa traz a história do ator que, obrigado a permanecer como anônimo, se envolve no mundo das drogas.

A história do intérprete do palhaço Bozo está disponível na Amazon Prime Video.

Narcos

Narcos é inspirada no poder do cartel de Medelín, a organização mais violenta da história do crime moderno, no início dos anos 1980.

O sucesso conta com o ator brasileiro Wagner Moura no papel de Pablo Escobar, traficante e narcoterrorista colombiano líder do cartel.

A série terminou em 2017 e as três temporadas estão disponíveis na Netflix.

The Americans

Assim como Stranger Things, o drama The Americans se passa no contexto da Guerra Fria.

Ao longo de seis temporadas, a história acompanha Keri Russell e Matthew Rhys, dois agentes soviéticos que se infiltram nos Estados Unidos disfarçados de americanos.

A série teve fim em 2018 e está disponível no catálogo do Star+.

The Crown | 4ª temporada

Recheada de personagens e acontecimentos históricos, a 4ª temporada de The Crown se desenvolveu a partir do fim dos anos 1970.

A trama traz a primeira-ministra Margaret Thatcher, que exerceu o cargo no Reino Unido de 1979 a 1990, e do envolvimento do Príncipe Charles e de Lady Di, que se casaram em 1981.

A temporada está disponível na Netflix.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais