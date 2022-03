Além de Sabrina Sato, veja outros apresentadores que deixaram a Record TV

Sabrina Sato, Marcos Mion, Xuxa e outros apresentadores deixaram a Record TV nos últimos anos. Foto: Iara Morseli/Estadão, Trouva/Globo e Marcos Rosa/Globo

Após oito anos, Sabrina Sato anunciou na última quarta-feira, 16, que estava deixando a Record TV. Ela assume como apresentadora do Saia Justa, no GNT, além de estar à frente do Desapegue Se For Capaz, no mesmo canal.

A artista começou sua carreira na Rede Globo como dançarina do Faustão, em 2000. Depois, em 2003, foi selecionada para participar da 3ª edição do Big Brother Brasil.

Em seguida, ela trabalhou por dez anos no programa Pânico até ser contratada pela Record, em dezembro de 2013. Agora, está de volta à emissora carioca.

Contudo, Sabrina não foi o único nome a deixar o canal do bispo Edir Macedo nos últimos anos. Confira uma lista de apresentadores que encerraram contrato, pediram demissão ou mudaram de casa:

Marcos Mion

Marcos Mion saiu da Record TV em 2021 e, logo depois, ganhou um programa aos sábados na Rede Globo. Foto: Trouva/Globo

Marcos Mion trabalhou por 11 anos na Record até a emissora resolver rescindir o contrato, em 2021. Ele apresentou o Legendários e, antes de sair, se destacou em A Fazenda.

Inclusive, a última edição do reality show apresentada por ele foi um sucesso, o que causou surpresa na decisão do canal em não manter a contratação.

Após a saída, Mion chegou a ser contratado pela Netflix, mas abriu mão para seguir o sonho de trabalhar na Rede Globo. Ele assumiu o Caldeirão, aos sábados, no lugar de Luciano Huck.

A ideia era que o apresentador ficasse no programa apenas provisoriamente, mas deu tão certo que ele foi oficializado e se manteve à frente da atração. Além disso, ele também vai realizar projetos no canal Multishow.

Xuxa

Xuxa Meneguel saiu da TV Globo e foi para a Record, onde trabalhou por cinco anos até 2021. Foto: Marcos Rosa/Globo

Após 29 anos na TV Globo, a eterna rainha dos baixinhos foi contratada pela Record em 2015. Até o fim de seu contrato, em dezembro de 2020, ela comandou atrações como Programa Xuxa Meneghel, Dancing Brasil, Canta Comigo e The Four.

O anúncio da sua saída aconteceu em janeiro de 2021. Logo surgiram especulações de que ela pudesse voltar à Globo, mas até então ela só apareceu na casa em entrevistas a programas como Encontro com Fátima Bernardes e Lady Night, de Tatá Werneck.

No ano passado, Xuxa Meneghel anunciou em suas redes sociais que irá comandar um reality show de drag queens na Amazon Prime Video.

Fábio Porchat

Fábio Porchat comandou programa na Record TV até o final de 2018. Foto: Juliana Coutinho/Globo

Após dois anos e meio, Fábio Porchat decidiu não renovar o contrato com a Record no final de 2018. Durante o seu tempo na emissora, ela comandou o Programa do Porchat.

No ano seguinte, ele voltou à TV Globo, onde segue atualmente. No GNT, ele apresenta o Que História é Essa, Porchat?, programa em que recebe convidados que compartilham momentos marcantes de suas vidas.

Ao lado de Francisco Bosco, João Vicente de Castro e Emicida, Porchat está no programa Papo de Segunda, também no GNT.

Roberto Justus

Roberto Justus é dono do reality show 'O Aprendiz' e, após sair da Record, levou o formato para a Band. Foto: Band

Roberto Justus deixou a Record no início de 2018, na sua segunda passagem pela emissora - ele chegou a trabalhar lá entre entre 2009 a 2012, mas foi contratado pelo SBT nesse hiato.

Contando as duas passagens pelo canal, ele ficou à frente dos programas A Fazenda e Power Couple, além de O Aprendiz, formato comprado por Justus e que, em 2019, ele levou para a Band.

Em 2020, o reality foi suspenso e, até o momento, não retornou para uma nova temporada. A expectativa é que o programa seja reformulado e volte à grade da emissora neste ano.

Edu Guedes

Edu Guedes deixou a Record em 2015, depois passou pela RedeTV! e, atualmente, se encontra na Band. Foto: Kelly Fuzaro/Band

O chef de cozinha Edu Guedes foi apresentador do Hoje em Dia por dez anos. Após algumas mudanças no quadro de apresentadores, ele deixou a emissora em dezembro de 2014.

Em 2015, ele assinou com a RedeTV! e passou a comandar o matinal chamado Melhor pra Você, semelhante ao seu antigo programa. Na sequência, ele ganhou um projeto solo na emissora em 2018 com o nome Edu Guedes e Você.

O apresentador pediu demissão em 2020 para ser contratado pela Band, onde está atualmente comandando o The Chef.

Chris Flores

Após sair da Record, Chris Flores foi contratada pela SBT. Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Assim como Edu Guedes, Chris Flores também deixou o comando do Hoje em Dia entre o final de 2014 e o início de 2015. Mas continou na emissora para apresentar o reality show Troca de Família.

Em 2016, ela anunciou a saída da Record e, logo depois, assinou um contrato com o SBT, onde está atualmente. Na emissora de Silvio Santos, Chris apresentou alguns realities até chegar ao programa vespertino Fofocalizando.

Britto Júnior

Britto Jr. foi o primeiro apresentador de 'A Fazenda', mas saiu da Record em 2015. Foto: Edu Moraes/Record TV

Quem acompanha reality show há mais tempo deve se lembrar que Britto Júnior foi o primeiro apresentador de A Fazenda, que estreou na Record em 2009. Ele se manteve à frente da atração até 2014.

De 2012 a 2015, ele também apresentou o Programa da Tarde, até ser demitido da emissora. A saída dele foi um pouco conturbada e até hoje ele ainda usa suas redes sociais para alfinetar o antigo emprego.

De lá para cá, ele não retornou mais à TV. Atualmente, se dedica a um canal no YouTube chamado Britto Jr TV.