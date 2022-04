Além de 'Red: Crescer é uma Fera', conheça outras produções do Disney+ para o público teen

'Red: Crescer é uma Fera' está no topo da lista de mais assistidos no Disney+. Foto: Pixar/Disney

Red: Crescer é Uma Fera, o primeiro filme da Pixar dirigido exclusivamente por uma mulher (Domee Shi), chegou ao catalágo do Disney+ no último mês e acabou se tornando um sucesso entre os assinantes do serviço de streaming.

A animação acompanha a vida de Mei Lee, uma garota de 13 anos que fica indecisa entre seguir vivendo como criança - e continuar obedecendo sua mãe - ou crescer e se tornar uma adolescente como outros jovens da sua idade.

Contudo, ela acaba enfrentando outro problema: quando passa por situações extremas com forte emoções, a menina se transforma em um panda-vermelho gigante.

Para quem gosta de histórias como essa, o Disney+ possui outros filmes, séries e animações nessa mesma pegada e voltados para o público teen. Confira:

Encanto

A personagem Mirabel é a única da sua família que não foi abençoada pela magia de Encanto. Então, ela tenta ignorar essa situação para garantir que ninguém ao seu redor perca esse privilégio.

Toy Story 3

No terceiro filme, quando o jovem Andy vai para a faculdade, ele fica em dúvida se leva ou não seus brinquedos favoritos, mas a situação não é bem aceita entre eles.

Gravity Falls

Uma das séries da Disney mais conhecidas pelo público teen, Gravity Falls conta a história dos gêmeos Dipper e Mabel que vão passar o verão com o tio-avô, mas coisas estranhas ocorrem e eles precisam investigar essas adversidades.

Hannah Montana

A série mostra a vida agitada de uma garota que se divide em ser Miley Cyrus e Hannah Montana enquanto enfrenta seus problemas da adolescência.

High School Musical: A Série

Estrelada por Olivia Rodrigo, a série tem duas temporadas e conta a história de adolescentes que estudam na mesma escola em que os filmes da franquia original foram gravados.

Doze é Demais

O reboot de 2022 dos clássicos filmes do início dos anos 2000 segue contando a história da grande família de Tom Baker e sua mulher, que têm dez crianças e adolescentes em casa.

Além disso, Doze é Demais e Doze é Demais 2 - lançadas em 2003 e 2005, respectivamente - também estão disponíveis no catálogo.

Gracinha