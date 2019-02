Além de Ariana Grande, outros cantores desistiram de se apresentar no Grammy

Ariana Grande se desentendeu com produtores do Grammy e cancelou sua performance no evento. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Além de Ariana Grande cancelar sua participação no Grammy devido a desentendimentos com produtores, outros três artistas recusaram o convite para se apresentar no evento que ocorre neste domingo, 10.

Segundo o produtor Ken Ehrlich, com quem aparentemente Ariana discutiu, ele ofereceu apresentações de performances para Drake, Kendrick Lamar e Childish Gambino, mas todos declinaram.

Os representantes dos três artistas não quiseram comentar se eles irão assistir à premiação, conforme noticiou o jornal The New York Times.

Drake e Lamar disputam na categoria de melhor álbum do ano, enquanto Gambino está na concorrência em quatro categorias com a música This Is America, entre elas melhor disco e música do ano.

Segundo a revista Variety, Ariana Grande sentiu-se insultada após os produtores do Grammy recusarem que ela cantasse 7 Rings, seu sucesso mais recente.

Durante as negociações, os produtores chegaram a sugerir que a cantora fizesse um medley com uma segunda música escolhida por eles, mas ela negou. Além disso, fontes disseram que tais imposições não foram feitas a nenhum outro artista que irá se apresentar. Ariana também não deve comparecer à cerimônica de premiação.

Após a desistência de Ariana, a cantora Lady Gaga foi anunciada como uma das atrações do Grammy. Ela foi indicada para cinco prêmios na competição, sendo quatro deles com a música Shallow, do filme Nasce Uma Estrela.