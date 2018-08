Alec Baldwin será Thomas Wayne no filme de origem do Coringa

O ator Alec Baldwin foi contratado para fazer o papel de Thomas Wayne no filme de origem sobre o Coringa Foto: Shannon Stapleton/Reuters

O veterano ator Alec Baldwin foi contratado para fazer o papel de Thomas Wayne, pai do Batman, no filme de origem do Coringa que será dirigido por Todd Phillips. Ele se junta a um estrelado elenco que vai contar também com Joaquin Phoenix, que será o arqui-inimigo do Homem-Morcego, Robert De Niro e Zazie Beetz.

Segundo o site Deadline, as filmagens do filme começam no próximo dia 10 de setembro e Baldwin não deve ser um dos personagens principais do filme, aparecendo somente como suporte para as motivações do Coringa. Nos quadrinhos, Thomas Wayne é assassinado com a esposa Martha em um beco pelo ladrão Joe Chill, evento que traumatiza Bruce Wayne e dá o pontapé para ele se tornar o vigilante de Gotham City.

Já no filme de Phillips, que não vai seguir a história oficial dos quadrinhos, Thomas Wayne será caracterizado como uma paródia do empresário e atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump nos anos 1980, de acordo com fontes ouvidas pela revista The Hollywood Reporter. Baldwin é conhecido por interpretar Trump no programa humorístico norte-americano Saturday Night Live.

Ainda sem nome definido, o filme de origem do Coringa estreia nos cinemas no dia 4 de outubro de 2019.