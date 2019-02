'Agora sou eu que pago o preço da fama', afirma Leo Dias

Após anunciar afastamento do SBT, Leo Dias vai se mudar para São Paulo. Foto: Instagram/@leodias

Leo Dias, um dos apresentadores do Fofocalizando, do SBT, publicou uma série de tuítes neste domingo, 10, em que falou sobre se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo e do "preço da fama" que está pagando.

"Eu fico pensando... Eu tenho que 'dar satisfações' ao público do Fofocalizando. Seria o tal 'preço da fama' que eu disse por muito tempo que cobrava dos artistas? O jogo virou. Agora sou eu que pago o preço da fama", disse.

Na última sexta-feira, 8, o apresentador comunicou que estava se afastando novamente do SBT e que voltaria apenas quando estivesse em "melhores condições". Em setembro do ano passado, ele já havia se afastado para tratar sua dependência química em cocaína.

"Ao contrário de muitas 'pessoas públicas' que passam por problemas como o meu, acho que nenhum deles está diariamente ao vivo para todo o Brasil. É o preço que eu pago. Mas cada um com a sua cruz", comentou o apresentador.

Neste domingo, ele confirmou que vai se mudar para São Paulo e ficar na casa de Lívia Andrade, sua colega de programa, e o marido dela. "É uma casa muito ampla em que ela me garantiu que eu não vou atrapalhar a intimidade nem a rotina dela", afirmou Leo Dias.

Segundo ele, "sair do Rio era a melhor coisa a se fazer neste momento", embora, para ele, "doa um pouco". "O tal recomeço ficou bem menos doloroso com esse plano de fuga criado pela Lívia. Eu só vou ter cuidado para não mostrar nas minhas redes sociais o 'marido secreto' dela", brincou.

Sobre o risco de em São Paulo também haver drogas, ele comentou que Lívia será um "cão de guarda, atenta o dia todo". Confira a seguir alguns dos tuítes de Leo Dias:

Malas prontas. Daqui a pouco vou almoçar na casa dos meus pais e depois sigo pro aeroporto. Tchau, Rio. Minha cidade de mordia agora é SP. Meu apartamento permanecerá aqui.... Quando volto, se volto, só Deus sabe — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Amo muito minha cidade. Tenho o maior orgulho de dizer que nasci no Meier, no suburbio. Mas se o ambiente volta a ser nocivo, a gente tem que sair dele. — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Livia falou: "deixa seu apartamento como está. A gente vai usar muito quando formos ao Rio, Mas estarei sempre do seu lado" — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Aliás, queria aqui explicar: vou morar, sim, com a Livia e o marido dela, mas é uma casa muito ampla em que ela me garantiu que eu não vou atrapalhar a intimidade nem a rotina dela. — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Neste momento, sair do Rio era a melhor coisa a se fazer. Mudar a rotina, o cotidiano, enfim, me dói um pouco sair daqui. Mas algo precisava ser feito de imediato. Uma nova dose de Ibogaina chegou a ser pensada, mas a própria clinica disse: "agora, não" — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Quero ressaltar que continuo colunista do jornal O Dia, do Rio, e o meu cel continua no DDD 21. E o meu x vai ficar mais puxado ainda. rsrsrs Vou morar onde está a grana desse país, a sede da minha emissora e onde novas portas se abrirão. — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Eu fico pensando ... eu tendo que "dar satisfaçoes" ao publico do Fofocalizando. Seria o tal "preço da fama" que eu disse por muito tempo que cobrava dos artistas? O jogo virou. Agora sou eu que pago o preço da fama — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Eu avisei agora pro meu pai que eu estou indo morar em SP. Ele não sabia de nada. Sabia que eu estava mal, mas meus pais não sabem nada do que acontece na internet. A "ignorância" é um bálsamo — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Desde sexta feira, quando twitei a verdade demorei um tempinho pra ir ao Google e digitar a palavra "Leo Dias". Dá um medo hoje em dia — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Só pra finalizar: ao contrário de muitas "pessoas públicas" que passam por problemas como o meu, acho que nenhum deles está diariamente ao vivo para todo Brasil. É o preço que eu pago. Mas cada um com a sua cruz. — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019

Um ex namorado me criticou por me mudar para SP. Ele falou: "lá também tem droga". Eu respondi: "Amor, lá tem um cão de guarda, atenta o dia todo, chamado Livia Andrade" — LeoDias (@euleodias) 10 de fevereiro de 2019