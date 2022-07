‘Agente Oculto’: Wagner Moura aparece irreconhecível em cena exclusiva com Ryan Gosling; assista

Em 'Agente Oculto', Wagner Moura interpreta o personagem Lazlo Sosa, um falsificador de documentos. Foto: Paul Abell/Netflix

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, Agente Oculto chegou nesta sexta-feira, 22, ao catálogo da Netflix e trouxe um elenco de peso com nomes como Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Regé-Jean Page.

Mas o longa também tem “um pé” no Brasil. O ator Wagner Moura possui papel crucial na trama e vive o personagem Lazlo Souza, um talentoso falsificador de documentos.

Com exclusividade ao Estadão, a Netflix compartilhou um vídeo em que o brasileiro aparece com Ryan Gosling, o protagonista com codinome Sierra Seis, em uma cena intensa.

Lazlo quer ajudar Sierra, um agente da CIA cuja verdadeira identidade ninguém conhece, a encontrar um novo pseudônimo. O falsificador sugere “algo como John, Joe ou Juan Pablo, um nome muito comum no Equador”.

No momento em que Lazlo fotografa o protagonista, porém, algo inesperado acontece.

Assista:

Em nota, o ator contou sobre a relação com Gosling, dizendo que a admiração que tinha pelo canadense apenas cresceu durante as cenas que gravaram juntos.

Moura definiu a postura de Ryan como “sempre presente”, o que, segundo ele, “é uma qualidade importante que um ator deve ter”.

“Qualquer coisa que eu pudesse jogar nele, ele estava pegando e devolvendo. Esse é o tipo de coisa que você sente quando assiste a um filme, a eletricidade entre os atores. É como se estivéssemos em um jogo intenso de vôlei”, relatou.

O filme gira em torno do personagem de Gosling, também conhecido como Agente Oculto, que precisa enfrentar um psicopata interpretado por Chris Evans, Lloyd Hansen.

Tudo começa quando o agente, acidentalmente, descobre segredos sobre a CIA e Lloyd, que também é um ex-colega de Sierra, oferece uma recompensa a quem matá-lo.

O protagonista, então, começa a ser caçado por assassinos internacionais e passa a contar com a ajuda da agente Dani Miranda, vivida por Ana de Armas, que fará de tudo para defendê-lo.

Agente Oculto é baseado no romance The Gray Man, de Mark Greaney, e contou com a direção dos irmãos Russo, Anthony e Joe Russo, responsáveis por longas como Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Ultimato.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais