'Agente Oculto': Netflix anuncia que filme ganhará continuação e spin-off

'Agente Oculto' dará origem a uma grande franquia de espionagem, segundo a Netflix. Foto: Paul Abell/Netflix

Agente Oculto mal estreou e já promete dar origem a uma longa história de ação. Isso porque a Netflix confirmou nesta terça-feira, 26, que o filme ganhará uma continuação e também um spin-off.

Segundo o anúncio da plataforma, Agente Oculto alcançou a primeira posição entre os filmes mais assistidos em 92 países e se tornará uma grande franquia de espionagem.

A sequência do longa já está em desenvolvimento e manterá Ryan Gosling no papel do agente principal.

Os irmãos Russo, Joe e Anthony Russo, responsáveis por longas como Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores: Ultimato e pelo lançamento, também serão responsáveis pela continuação.

O spin-off está sendo escrito pelos roteiristas Paul Wernick e Rhett Reese, autores de roteiros de filmes como Deadpool, e terá o enredo divulgado em breve.

Agente Oculto trouxe um elenco de peso com nomes como Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Regé-Jean Page e o brasileiro Wagner Moura e foi inspirado no livro The Gray Man, de Mark Greaney.

Com um orçamento de US$ 200 bilhões, o longa faz parte de uma aposta da Netflix em uma franquia que alivie a queda no número de assinantes.

No segundo trimestre, o streaming perdeu 970 mil assinaturas – número bem menor do que o esperado graças ao sucesso da quarta temporada de Stranger Things.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais