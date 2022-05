‘Agente Oculto’: Confira pôsteres com Chris Evans, Ryan Gosling e Ana de Armas

Chris Evans interpreta Lloyd Hansen em 'Agente Oculto' Foto: Twitter/ @NetflixBrasil

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 23, os cartazes oficiais do filme Agente Oculto. Além disso, a plataforma revelou que o primeiro trailer do longa será lançado nesta terça-feira, 24.

As imagens compartilhadas nas redes sociais do streaming mostram o agente da CIA Court Gentry (Ryan Gosling), o psicopata Lloyd Hansen (Chris Evans) e a agente Dani Miranda (Ana de Armas).

O filme é baseado no livro The Gray Man, de Mark Greaney e tem previsão de estreia na plataforma no dia 22 de julho.

O trailer de #AgenteOculto estreia AMANHÃ! E já vou dando um gostinho do que você vai ver no meu novo filme... Começando com ele, Ryan Gosling. pic.twitter.com/qYT0ePujbT — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 23, 2022

Arrancado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry já foi um mercenário altamente qualificado e sancionado pela Agência. Mas, agora a situação virou e ele é o alvo, caçado em todo o mundo por Hansen, um ex-membro da CIA que não vai parar por nada até derrubá-lo.

A seu favor, Six conta com a ajuda da agente Dani Miranda (Ana de Armas). Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme ainda conta com Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Alfre Woodard e o brasileiro Wagner Moura no elenco.