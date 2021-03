Adriane Galisteu volta à Record com o programa ‘Power Couple’

Adriane Galisteu volta à TV Record para substituir Gugu Liberato em ‘Power Couple’ Foto: Luciana Prezia / Estadão

Adriane Galisteu retorna à TV Record com o desafio de substituir Gugu Liberato no comando do reality show Power Couple. Depois de 17 anos, a apresentadora retorna à emissora que lhe deu notoriedade.

“Aquela máxima, ‘o bom filho à casa torna’, está acontecendo comigo”, disse a loira ao colunista Flávio Ricco, do R7.

Entre 2000 e 2004, Adriana comandou o principal programa de auditório da Record, o É Show. Agora, ela volta com a quinta temporada de Power Couple, que estava prevista para 2020, mas devido à pandemia de coronavírus foi adiada para 2021.

Aos 47 anos, a atriz, que também estrelou no teatro e no cinema, disse que sua grande paixão é fazer televisão. Mesmo quando está afastada das produções, ela acompanha tudo de perto. “Sou apaixonada por reality show. De ‘BBB’ e ‘Fazenda’ a ‘Power Couple’, assisto tudo e faço questão de participar de tudo. Sempre me envolvo inteiramente. Eu vejo, me divirto e gosto”, revelou.

Com a ausência de novelas inéditas, os realities estão mais populares. Esta é uma grande oportunidade para Adriane Galisteu voltar à televisão. “Vou dar o meu melhor como sempre. Estou muito contente com a minha volta”, concluiu.