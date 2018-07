Adriane Galisteu assinará contrato com a Globo

Foto: Reprodução/Instagram

Fazendo valer a máxima "o bom filho a casa torna", Adriane Galisteu está de volta à Band. Nesta segunda-feira, 20, ela foi anunciada como substituta de João Doria no comando do talk show Face a Face, da BandNews, já que o titular iniciou sua campanha eleitoral à prefeitura de São Paulo. Esta, no entanto, não é a única novidade na vida da apresentadora.

Galisteu está prestes a assinar com a Globo. E o contrato deve ser firmado nos próximos dias. Mas não será na próxima novela da Glória Perez e nem na bancada do Vídeo Show. "Será no entretenimento", disse ela ao E+. O destino ela prefere anunciar assim que os documentos estiverem assinados, 'carimbados e protocolados'.

Em sua visita aos Estúdios Globo, no final de maio, Adriane teve três reuniões na emissora. Nenhuma delas com Boninho. Seu encontro com o todo-poderoso do entretenimento da emissora se deu de maneira casual. E o resultado desse 'olá' resultou em um desabafo virtual pouco elegante por parte do diretor, que disse ter sido vítima de uma ação de marketing por parte da equipe da apresentadora.

"Eu cheguei na recepção do Projac para fazer minha ficha cadastral e atrás de mim tinha um repórter de um jornal carioca. Ele me fez um monte de perguntas e brinquei que estava ali apenas passeando. Obviamente, ele não acreditou em mim. E como meu encontro com o Boninho não foi às escondidas, acabou saindo na imprensa", disse.

Enquanto mantém em mistério seu destino na Globo, ela comemora o retorno ao grupo Band. A primeira gravação do Face a Face ocorrerá nesta sexta-feira, 24, e terá como entrevistados o apresentador João Doria e a cantora Roberta Miranda. "Vai ser uma passagem de bastão. Ela ficará no programa o tempo que ela quiser. É uma excelente entrevistadora e fundamental para a TV brasileira", disse o apresentador.

A primeira edição do Face a Face sob o comando de Adriane Galisteu vai ao ar no dia 5 de julho, às 22h.