Adriana Bombom procura por ‘The OA’ em trailer da 2ª temporada da série

Adriana Bombom participou de trailer de 'The OA'. Foto: YouTube/@Netflix/@NetflixBrasil

Mais de dois anos após a estreia da série, a Netflix anunciou o retorno de The OA. A revelação veio por meio do trailer da segunda temporada, publicado no canal do YouTube do serviço de streaming.

A nova temporada da série foi criada e produzida por Brit Marling, que também interpreta a protagonista Prairie. A estreia acontece em menos de um mês, no dia 22 de março, sexta-feira.

Assista ao trailer:

Para brincar com a demora até a estreia e entreter o público brasileiro, a Netflix Brasil contou com a ajuda de Adriana Bombom. Em 2010, a artista foi alvo de notícias indicando que havia esquecido as duas filhas em um churrasco, retornando apenas no dia seguinte para buscá-las.

Confira: