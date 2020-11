'Adotada #TBT' traz Mareu Suconic revendo famílias do programa

Adotada pelos Raminho, do ABC (SP), Maria Eugênia trabalhou como garçonete no bar da família Foto: MTV

Maria Eugênia Suconic, a Mareu, está de volta às telas de TV com a estreia do Adotada #TBT nesta terça-feira, 3, às 20h30, na MTV Brasil. Ao todo, serão 10 episódios, com cerca de uma hora cada um.

A ideia é trazer a apresentadora falando novamente com as famílias das casas em que ficou hospedada em outras temporadas do programa. No programa de estreia, serão os Rossi e os Foit.

Esta nova temporada de Adotada, como o próprio nome (#TBT) indica, focará em cenas do passado e será gravado em um estúdio.

A MTV publicou alguns vídeos em seu canal no YouTube com situações vividas por Mareu em outras edições do Adotada. Assista abaixo.

