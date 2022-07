Adaptação em anime de 'Solo Leveling' ganha trailer; assista

Versão em anime de 'Solo Leveling' ganhou primeiro trailer. Foto: YouTube/Crunchyroll Collection

A Crunchyroll divulgou nesta segunda-feira, 4, o trailer da adaptação em anime de Solo Leveling, uma webcomic (história em quadrinhos online) sul-coreana.

O mangá, escrito por Chugong e ilustrado por Dubu (Recide Studio), está sendo adaptado pelo estúdio de animação A-1 Pictures e tem previsão de estreia em 2023.

"Jinwoo está prestes a se tornar mais forte do que qualquer um jamais imaginou ser possível", diz a descrição do trailer. Além do anime, Solo Leveling vai ganhar uma versão em drama coreano e um jogo de videogame.

Assista ao trailer: