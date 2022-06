'Adão Negro', com The Rock, ganha primeiro trailer; assista

The Rock estreia na DC Comics como o anti-herói Adão Negro. Foto: Warner Bros.

Adão Negro, filme que marca a estreia de The Rock no universo cinematográfico da DC Comics, ganhou nesta quarta-feira, 8, o seu primeiro trailer.

As imagens mostram a origem do anti-herói, que era um escravo, morreu e retornou como um deus com superpoderes. Além disso, também é possível ver o protagonista interagindo com membros da Sociedade da Justiça.

No elenco, estão presentes Aldis Hodge (como Gavião Negro), Noah Centineo (Esmaga-Átomo), Pierce Brosnan (Senhor Destino), Quintessa Swindell (Ciclone), Sarah Shahi (Isis) e outros.

O filme, dirigido por Jaume Collet-Serra, tem estreia marcada nos cinemas brasileiros para o dia 20 de outubro. Assista ao trailer: