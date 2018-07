Adam Sandler canta com Miley Cyrus em homenagem às vítimas de ataque em Las Vegas

Adam Sandler cantou com Miley Cyrus em homenagem às vítimas do ataque em Las Vegas. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Na abertura do The Tonight Show desta última segunda-feira, 2, o apresentador Jimmy Fallon fez uma homenagem às vítimas do ataque a tiros que aconteceu em Las Vegas que deixou mais de 50 mortos e 500 feridos na noite de domingo, 1º.

“Diante de tragédias e atos de terror nós temos que nos lembrar que ainda existe bondade neste mundo”, disse Fallon. “Nós estamos aqui para entreter vocês e é isso que nós vamos fazer”, continuou.

Ele então chamou Miley Cyrus e Adam Sandler, os convidados da noite no programa, e os dois fizerem um dueto da música No Freedom, da cantora britânica Dido. Enquanto Miley cantava, o comediante a acompanhava com um violão e fazia backing vocal na música.

Veja abaixo a apresentação: