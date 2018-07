Adam Levine e seu time no 'The Voice' homenageiam participante morta em 2016

O cantor homenageou a ex-participante do programa morta a tiros em maio de 2016 Foto: Mike Blake/Reuters

Na última terça, 25, Adam Levine fez uma apresentação emocionante durante o episódio do The Voice. O cantor e seu time cantaram Hey Jude, sucesso dos Beatles, em homenagem a Christina Grimmie.

A cantora foi finalista do time Adam na sexta temporada do programa e terminou a competição em terceiro lugar. Em junho do ano passado, Christina foi morta a tiros por um fã enquanto fazia um show na Flórida.

Antes da apresentação, o vocalista do Maroon 5 fez questão de dizer algumas palavras à família de Christina que estava na plateia: "Deus, eu a amava tanto. Estou falando com vocês especificamente, estou falando com todo mundo. Eu sinto muito a falta dela. É muito injusto que ela não esteja aqui e vamos cantar uma música aqui hoje. Eu vou dedicar todas as palavras em homenagem a ela. Obrigado por estarem aqui. Christina, nós te amamos", disse Adam.

Confira o vídeo da apresentação: