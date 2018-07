'Acho meu trabalho em 'Justiça' bom, mas não merecedor de tanto elogio', diz Vladimir Brichta

Brichta é capa da Trip de fevereiro Foto: Divulgação/ Daryan Dornelles/ Revista Trip

Depois de algus anos longe das telas, Vladimir Brichta voltou a fazer sucesso na televisão em 2016. O ator está de volta aos holofotes com seu papel em Justiça, além de Rocky Story, como Gui Santiago, e do filme Bingo: O rei das manhãs, que estreia em agosto.

Em entrevista à revista Trip, da qual é capa em fevereiro, ele comentou sobre seu trabalho na minissérie da Globo. "As pessoas ficaram muito encantadas, né? Vieram falar que era diferente de tudo que eu tinha feito", disse.

No entanto, o ator não concorda com toda a surpresa do público. "Claro que fico lisonjeado, mas quem acompanhou meu trabalho no teatro, ou no cinema, em filmes menores, independentes, que eu faço, entende que transitar por um universo mais realista não é nenhuma novidade na minha carreira", opinou. Apesar de ter achado seu trabalho em Justiça bom, não sabe se merecia tanto elogio assim.

Brichta ainda falou sobre o filme Bingo: O rei das manhãs, inspirado em Arlindo Barreto, interprete do palhaço Bozo. "Esse filme, por inúmeros motivos, é um marco pra mim. Sempre tive muito pudor de dizer 'eu sou palhaço'. Mas é isso: eu sou um palhaço."