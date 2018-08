'Acabou com minha semana', diz Datena sobre comentário de Silvio Santos

Silvio Santos e Datena Foto: Reprodução de cena de 'Programa Silvio Santos' (2018) / SBT | Instagram / @datenareal

O apresentador Datena usou alguns minutos do Brasil Urgente desta segunda-feira, 16, para comentar o que Silvio Santos havia dito sobre ele no domingo. Durante o quadro Jogo dos Pontinhos, o dono do SBT criticou o fato de Datena sair dos programas policiais, deixando o filho no lugar, para fazer entretenimento.

"Estou arrasado, Catia [Fonseca]", disse ele à apresentadora que participava do momento ao vivo. "Acabou com meu dia, acabou com minha semana, porque o Silvio Santos continua sendo para mim o Pelé da TV brasileira, é minha referência", comentou Datena.

O apresentador disse que chegou a ser convidado por Silvio para trabalhar no SBT, mas que, na época, não foi possível: "Ele é maravilhoso, eu gosto demais dele. O Silvio é meu ídolo, minha referência. Eu esperava isso de todo mundo, menos do Silvio", continuou falando.

Datena ainda brincou que já procurou a Caixa Econômica Federal para fazer um plano de previdência, uma vez que Silvio disse que a carreira dele iria acabar. "O que eu vou fazer? Vou pescar? O que eu vou fazer depois do programa?", questionou em tom de brincadeira.