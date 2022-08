'Abracadabra 2' ganha novas imagens com irmãs Sanderson e Billy Butcherson

'Abracadabra 2' será lançado no Disney+ em 30 de setembro. Foto: Disney+

Nesta segunda-feira, 29, o Entertaiment Weekly divulgou duas imagens oficiais da aguardada sequência de Abracadabra: uma com o novo visual de Billy Butcherson (Doug Jones), e a outra com as famosas irmãs Sanderson, vividas por Sarah Jessica Parker , Bette Midler e Kathy Najimy. Produzido por Adam Shankman e com direção de Anne Fletcher, Abracadabra 2 será lançado no Disney+ em 30 de setembro.

Na continuação do clássico de 1993, Billy, o bondoso zumbi que, em vida, teve um relacionamento com Winnifred (Bette Midler) e Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker), vai enfrentar problemas com as bruxas. Na imagem, ele aparece em um cemitério.

A diretora Anne Fletcher contou à Entertaiment Weekly que a cena mostra Billy “em um momento de traição". "Então você está olhando para esse personagem querido numa hora em que ele foi ferido e isso te deixa de boca aberta”, falou.

Embora chegue 29 anos depois do filme original, a diretora afirma que foi extremamente fácil voltar ao personagem e elogiou a forma como a produção retoma a história das Irmãs Sanderson. “(Abracadabra 2) mantém a pureza e a nostalgia vivas para aqueles que cresceram com o primeiro filme, e os novos fãs que estamos atraindo agora ficarão animados com a modernização (da trama)”, ressaltou Anne.

Mais sobre Abracadabra 2

A continuação do clássico acompanhará Becca (Whitney Peak), Cassie (Lilia Buckingham) e Izzy (Belissa Escobedo), três jovens que acidentalmente trazem as irmãs Sanderson de volta para a Salem dos dias modernos. Após descobrirem quem realmente são, precisam encontrar uma forma de impedir as bruxas famintas por crianças causem novos estragos no mundo.

Hannah Waddingham, Sam Richardson (ambos de Ted Lasso), Tony Hale (Veep), Froy Gutierrez (Teen Wolf) também estão no elenco.

A novidade da produção, é que ex-integrantes do reality show RuPaul's Drag Race também marcarão presença no time. Segundo o ET, Ginger Minj (7ª temporada), Kahmora Hall (13ª temporada) e Kornbread "The Snack" Jeté (14ª temporada) devem aparecer no filme como a versão drag queen das bruxas de Salem. Ginger interpretará Winifred, Kahmora dará vida à Sarah e Kornbread será Mary.