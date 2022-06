'Abracadabra 2': Disney+ divulga nova prévia com irmãs Sanderson

Irmãs Sanderson voltam à Salem em novo teaser de 'Abracadabra 2'. Foto: Disney+

O Disney+ divulgou nesta terça-feira, 28, uma nova prévia (ou teaser, em inglês) de Abracadabra 2. As imagens mostram as irmãs Sanderson - interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy - de volta à Salem.

A sequência do clássico filme de Halloween está prevista para estrear no serviço de streaming em 30 de setembro, 29 anos depois do lançamento da primeira produção.

Também estão no elenco os atores Doug Jones, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belisa Escobedo, Hannah Waddingham, Tony Hale, Sam Richardson, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Paige Henderson e Nina Kitchen .

O filme é dirigido por Anne Fletcher, escrito por Jen D'Angelo e produzido por Lynn Harris. Assista ao teaser: