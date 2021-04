'A Vida Depois do Tombo': Série de Karol Conká tem data de estreia

Rapper Karol Conká esteve no 'BBB 21' e as atitudes dela no confinamento geraram revolta e uma reviravolta na carreira da artista. Foto: Fábio Rocha/ Globo

A vida de Karol Conká após a passagem pelo BBB 21 será retratada em uma série documental do Globoplay, que neste domingo, 11, anunciou nome e data de estreia.

Marcada para 29 de abril, A Vida Depois do Tombo é uma produção original da plataforma de streaming e faz trocadilho com um dos maiores hits da cantora.

"Já que é pra tombar, tombei, bang-bang", o refrão de Tombei, música lançada em 2019. O trecho foi usado por internautas em algumas ocasiões, quando Karol ainda estava no Big Brother Brasil, para se referir ao desdobramentos na carreira da artista.

Já que é pra tombar... Tombou! E como fica agora? Karol Conká conta sobre #AVidaDepoisDoTombo na série documental que estreia dia 29 de abril! pic.twitter.com/VjLUzbKe9k — globoplay (@globoplay) April 11, 2021

Ainda na primeira semana do reality, a cantora gerou revolta na internet e foi acusada de xenofobia contra a sister Juliette e de perseguir e cometer bullying com o brother Lucas Penteado. A imagem dela, aqui fora, foi caminhando para o lado negativo, e tanto o público quanto outros artistas se manifestaram contra as atitudes dela.

Como consequência, o Festival Rec-Beat cancelou a apresentação no evento, que já havia sido gravada antes do confinamento. Outro prejuízo para a artista foi no programa Prazer, feminino, que ela apresentava com a ex-BBB Marcela McGowan no YouTube do GNT. As reprises iriam para a TV em fevereiro, mas foram igualmente canceladas. Quando foi ao paredão com Gilberto e Arthur, a saída da rapper já era esperado. No dia da eliminação, ela saiu com recorde de rejeição: 99,17%.