'A Ursa Polar': Confira 5 curiosidades sobre os ursos polares antes da estreia da produção da Disney

O novo filme original da Disneynature, 'A Ursa Polar', chega ao Disney+ no Dia da Terra, em 22 de abril. Foto: Disney+

Como parte da comemoração do Dia da Terra, o Disney+ estreia com exclusividade o filme original da Disneynature, A Ursa Polar, no dia 22 de abril.

Narrada pela atriz duas vezes indicada ao Oscar, Catherine Keener, a produção acompanha a vida de uma mãe ursa e seus dois filhotes sobrevivendo as complicadas adversidades do Ártico, e conta a história de uma nova mãe cujas memórias de sua própria juventude a preparam para navegar pela maternidade no mundo atual, e cada vez mais difícil, que os ursos polares enfrentam.

Aproveitando a estreia da produção, confira abaixo algumas curiosidades sobre os ursos polares.

São animais gigantes

Com média de 2,4 metros de comprimento, e podendo pesar até 726 quilos, o urso polar é a maior espécie de ursos, além de ser quase dez vezes mais pesado que o urso-malaio, o menor de todos.

Mesmo carregando todo esse peso, ele pode alcançar uma velocidade inacreditável, chegando à 65 quilômetros por hora e sendo duas vezes mais rápido que o ser humano mais veloz do mundo.

Estão espalhados pelo mundo todo

O urso polar está presente em três diferentes continentes do hemisfério norte. Sobrevivendo em locais com temperaturas abaixo de zero, o animal pode ser encontrado na Europa, na Ásia e na América do Norte.

Dependem do Homem para sobreviver

Os ursos polares dependem totalmente do gelo marinho para caçar, se alimentar e, consequentemente, sobreviver. Com a poluição humana e o aquecimento global aumentando nas últimas décadas, as geleiras estão em processo de descongelamento, fato que os impedem de alcançar as presas que vivem no gelo e na água, dificultando o seu desenvolvimento. A ação humana pode contribuir para a extinção dessa espécie, como de muitas outras.

É a espécie mais carnívora de ursos

Dentre todas as oito espécies de ursos existentes ao redor do mundo, o urso polar é a que mais se alimenta de carne. Enquanto a maioria dos ursos comem frutas, sementes, mel e bambu, o polar sobrevive através de outros animais como peixes e focas marinhas.

Dão à luz embaixo da terra

No rigoroso inverno do Ártico, buscando proteger as crias que estão para nascer, as fêmeas de ursos polares cavam tocas profundas embaixo da terra para dar à luz de uma forma mais segura.

Essa ação impede que os filhotes nasçam em temperaturas abaixo de zero, algo que põe em risco a sua sobrevivência. Apesar de não ser uma regra, as ursas polares, geralmente, dão à luz a dois filhotes por gravidez, podendo parir até cinco de uma vez.