'A Sogra Que Te Pariu': Comédia com Rodrigo Sant’Anna ganha data de estreia; veja trailer

Netflix divulgou trailer de 'A Sogra Que Te Pariu', primeira sitcom brasileira do streaming. Foto: Netflix

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 22, que a série A Sogra Que Te Pariu, protagonizada por Rodrigo Sant’Anna, já tem data de estreia: 13 de abril. A comédia será a primeira sitcom brasileira produzida pela empresa e terá dez episódios de 25 minutos, com direção de Alex Cabral.

O serviço de streaming também divulgou o pôster oficial e o primeiro trailer da série. A prévia mostra Sant’Anna no papel de Dona Isadir. Quando a pandemia começa, ela decide alugar seu apartamento para ficar mais perto da casa do filho, Carlos. No entanto, a senhora acaba se instalando por tempo indeterminado na mansão dele e da esposa, Alice, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com a estadia de Dona Isadir, a casa do casal, interpretado por Rafael Zulu e Lidi Lisboa, é tomada pelo caos. Os netos Jonas e Márcia (Pedro Ottoni e Bárbara Sut) ficam entre a zona de guerra e Marinez (Daniela Fontan), que trabalha na casa há anos, assiste tudo de perto.

A família vai se envolver em muitas confusões, incluindo a aparição de amigos do Cachambi, onde a personagem de Sant’Anna morava. A série ainda contará com participações especiais de Danielle Winits, Jojo Todynho e Mumuzinho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais