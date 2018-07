'A praia é quase uma filosofia de vida', diz Evandro Mesquita

O músico e ator terá depoimento sobre a cultura praiana exibido no 80 e Tal, do Canal Off Foto: Reprodução / Instagram

Estreia nesta terça-feira, 14, o programa 80 e Tal, que relembra a cultura praiana brasileira da década de 1980 e traz belas cenas de surfe, embaladas pela trilha sonora da época e intercaladas com depoimentos de figuras importantes para o movimento na época, quando houve o primeiro boom do esporte no país, com sua popularização e até profissionalização.

O E+ conversou com Evandro Mesquita, um dos convidados do 80 e Tal. Em sua participação no programa, ele fala de sua relação e ligação com a praia - que ele define como "umbilical" - e como o cenário inspira seu trabalho artístico.

"A praia não me influencia apenas artisticamente, mas também quase como uma filosofia de vida", revela o cantor. "Interpretei personagens que tentavam levar um pouco da força e da magia de tudo que vivemos para as telas, como o Saldanha, de Top Model, e o Paulinho, de Menino do Rio", destaca.

Além disso, ele conta que escreveu alguns dos sucessos da banda Blitz, como Saquarema, Volta ao Mundo e De Manhã enquanto caminhava pelas praias do Leblon e do Arpoador durante a chamada "década perdida".

"Estávamos muito felizes, apesar da ditadura e da censura na época. Os jovens marginalizados, que não se encaixavam com o que tocava nas rádios, tinham na Blitz, no Barão e em outras bandas, artistas que os representavam", complementa.

Programa estreia nesta terça, 14, às 22h30 no Canal Off Foto: Divulgação

Para Evandro, porém, ir à praia hoje em dia não é mais a mesma coisa que antes, em especial por conta da questão ambiental: "Tem muito mais sujeira na água. É triste a quantidade de lixo e esgoto despejado nela! Me preocupo com a falta de medidas educativas com as nossas praias". Ele também relata ser cada vez mais difícil identificar sua tribo nos lugares em que costumava frequentar.

Além de Evandro, o programa também traz o depoimento de outras importantes figuras ligadas ao surfe da época, como Mariana Nogueira, Rico Souza, Ricardo Bocão e Rick Werneck, além de nomes de outras gerações, como Daniel Rangel, Betinho Dias e Felipe Cesaro.

O programa tem 13 episódios que irão ao ar toda terça-feira, às 22h30. Também é possível assisti-los em horários alternativos: Quinta às 19h; sexta às 18h; domingo às 15h30.