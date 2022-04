'A Pracinha': SBT vai exibir versão mirim de 'A Praça é Nossa' pelos 35 anos do programa

O SBT vai exibir a atração especial 'A Pracinha', em comemoração aos 35 anos de 'A Praça É Nossa'. Ao todo 43 crianças irão participar da versão mirim do humorístico. Foto: Lourival Ribeiro/SBT

O SBT vai exibir, no dia 7 de maio, a partir das 18h30, o especial A Pracinha, para comemorar os 35 anos da atração A Praça é Nossa.

Com direção de Dalila de Nóbrega, e apresentação de Marcelo de Nóbrega, o especial terá crianças protagonizando uma versão mirim do humorístico. O programa terá diversos quadros unindo referências da Praça e personagens inéditos que prometem divertir o público de todas as idades.

O programa também contará com as participações especiais da atriz Sophia Valverde, Marlei Cevada no papel de Nina, Leonardo Cevada, no papel de Nino. O idealizador do projeto, Marcelo de Nóbrega, ressalta a importância do atração.

“A Pracinha é a realização de um sonho. Me sinto muito feliz em estar no banco mais querido do País apresentando esses novos talentos que tenho a certeza que ainda vão brilhar muito. A ideia que tive foi trazer ao banco atores e humoristas mirins com personagens originais, assim como releituras de figuras já amadas pelo público. Tive a honra de poder realizar essa ideia como um especial em homenagem aos 35 anos da Praça é Nossa no SBT, mas espero ainda poder levar muita alegria para as casas de todo Brasil com essa garotada”, disse.

Sobre a ideia da atração, Dalila afirma: “Vem do desejo de honrar um legado. Vem de muitas conversas entre mim e meu pai [Marcelo da Nobrega] sobre ‘e aí, o que vem depois?'. Começamos a pensar em quais caminhos seguir”. Ao todo 43 crianças, dentre 600 que enviaram seus vídeos para avaliação, foram selecionadas, e a diretora destaca: “As crianças são realmente muito talentosas e tenho sorte de tê-las encontrado”.

No encerramento, o público será surpreendido pela presença de Carlos Alberto de Nóbrega, que irá se sentar ao lado do filho, da neta e de todo elenco. Emocionado, durante as gravações ele declarou: "Estou muito feliz. Chegou seu dia Marcelo. Há 35 anos atrás eu sentava no banco - que hoje está lá na minha casa - e recebia esse presente do Silvio Santos, de ter A Praça, liberdade para trabalhar, muita confiança e respeito ao meu trabalho. E isso está sendo passado para você. Não podia ter melhor presente, para mim, dos 35 anos, do que você aqui".