'A Pequena Sereia': Musical para TV terá Queen Latifah no papel de Úrsula

Queen Latifah será Úrsula no musical de 'A Pequena Sereia'. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Antes que a Disney comece as filmagens da versão live-action de A Pequena Sereia, a emissora norte-americana ABC produzirá um musical da história para a televisão. No elenco, Auli'i Cravalho será a personagem principal e Queen Latifah estará no papel de Úrsula.

A produção, que será transmitida em 5 de novembro, também contará com o cantor Shaggy interpretando o carangueijo Sebastian.

No Instagram, Queen Latifah comemorou sua participação no projeto. "Felizmente, eu sei um pouco de magia", escreveu ela, citando um techo da música que é tema da história.

"Animada por ser parte d'O Maravilhoso Mundo da Disney apresenta A Pequena Sereia ao vivo", acrescentou a atriz e cantora na legenda. Na imagem, ela aparece caracterizada como a personagem.

Para o espetáculo, será usada a música da animação original, assim como do musical da Broadway que foi premiado como prêmio Tony. O filme original celebra 30 anos em 2019 e a Disney já definiu quem será Ariel no live-action: Halle Bailey.