'A Menina que Matou os Pais' foi o filme que mais cresceu no Google na última semana no Brasil

A atriz Carla Diaz interpreta Suzane von Richthofen no filme 'A Menina que Matou os Pais' Foto: Stella Carvalho

A procura pelo filme A Menina que Matou os Pais foi a que mais cresceu no Google na última semana no Brasil. As consultas pela obra cresceram +3.780%, de acordo com dados da própria plataforma digital enviados ao Estadão.

Carla Diaz, que interpreta o papel de Suzane Richtfhofen no longa metragem, também teve o nome bastante acessado no Google. As consultas pela protagonista subiram +560% nos últimos sete dias.

A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que estrearam no último dia 24, na Amazon Prime Video, mostram diferentes pontos de vista do brutal assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen. As produções são protagonizadas por Carla Diaz, que vive Suzane, e Leonardo Bittencourt, intéprete do namorado dela, Daniel Cravinhos.

O Google também registrou uma alta nas consultas pelo caso Richthofen. As buscas pelo crime, que ocorreu em 2002, dispararam +2.490% na última semana em comparação aos 7 dias anteriores.

Relembre 10 momentos do caso Richthofen.

Onde assistir A Menina que Matou os Pais?

Esta foi a segunda pergunta que mais cresceu nos últimos 7 dias no Brasil no Google – as consultas pela frase saltaram +2.050%.

“A arte vem para debater. Então, crimes de filhos contra pais são mais comuns do que se imagina e por que isso não é questionado? Por que ainda acontece? Acredito também que as produções vêm para abrir mais o gênero de true crimes no Brasil, ainda pouco produzido aqui”, afirmou Carla Diaz, em entrevista ao Estadão.

Assista ao trailer do filme de 'A Menina que Matou os Pais':