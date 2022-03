'A Magia de Aruna': Cleo, Giovanna Ewbank e Erika Januza vão estrelar série do Disney+

Cleo, Giovanna Ewbank e Erika Januza são as novas bruxas da Disney+ na série 'A Magia de Aruna'. Foto: Helena Gentil Barreto

O início das gravações da nova série nacional do Disney+ acaba de ser anunciado. A Magia de Aruna conta com a história da jovem herdeira de uma linhagem de bruxas, Mima, que tenta esconder seu poder de hiperempatia em um mundo em crise solar e sem magia.

Quando a adolescente perde o controle de seu poder, um antigo feitiço acorda as três Bruxas Guardiãs.

Com um elenco de renome, a série com o selo de Produções Originais Disney+ conta com Cleo, intérprete de Cloe, Erika Januza, no papel de Latifa, Giovanna Ewbank, como Juno, Suzana Pires, como Bruma e Jamilly Mariano, como a protagonista Mima.

A produção dirigida por Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put será gravada na cidade do Rio de Janeiro e chega à plataforma de streaming em 2023.