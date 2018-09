'A linguagem da telenovela ficou mais dinâmica', avalia Fúlvio Stefanini

O ator Fúlvio Stefanini. Foto: Reprodução

Fúlvio Stefanini foi convidado por Walter Avancini, em 1970, para participar do Departamento de Teledramaturgia da Record TV. Em entrevista no Programa do Porchat desta segunda-feira, 17, o ator conta que, quando chegou na emissora, 'só tinha mato'.

Ele contou que, na época, realizou trabalhos em preto e branco, com um grande elenco, como Laura Cardoso e Agnaldo Rayol, em As Pupilas do Senhor Reitor.

Fábio Porchat perguntou à Fúlvio Stefanini o que mudou na teledramaturgia ao longo dos últimos anos. "A vida mudou, as pessoas mudaram muito, o mundo mudou e a linguagem da telenovela ficou mais dinâmica, rápida", avaliou. O ator também afirma que as edições das novelas são mais curtas e os diálogos também: "Como é a vida, né? As pessoas hoje falam menos. Naquele tempo, os diálogos eram bem mais longos".

Em junho, o ator participou do programa Mariana Godoy Entrevista, na Rede TV!, e disse que não há muitos personagens para atores de mais idade.

Assista ao vídeo: