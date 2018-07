A gravidez de Ivan: entenda a linha do tempo de ‘A Força do Querer’

Ivan (Carol Duarte) descobre gravidez em 'A Força do Querer' Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

O personagem Ivan (Carol Duarte), de A Força do Querer, vem causando burburinho na internet desde que Glória Perez, criadora da novela, anunciou que ele seria transgênero. Mas, dessa vez, foi a sua gravidez inesperada que provocou vários comentários nas redes sociais.

No capítulo exibido na última sexta-feira (29), Ivan anunciou a gravidez para a mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido) e para o pai Eugênio (Dan Stulbach). Mas os telespectadores estão confusos com a linha do tempo vivida pelo personagem. Muitos internautas acreditam que Ivan ficou grávido mesmo sem ter relações sexuais há mais de um ano.

Tentando calcular como é que vai surgir uma gravidez de Ivan depois de tanto tempo #AForçaDoQuerer pic.twitter.com/8cgl33jAgG — Marcos (@Marcosreal1) September 30, 2017

Em seu twitter, Glória Perez explicou que a linha de tempo da novela é muito menor do que a vida real. “Em novela, uma noite ou um dia podem durar uma semana inteira até”, disse. Mas o site Observatório da Televisão fez uma retrospectiva para ajudar os telespectadores a entenderem a ordem cronológica da novela.

Entenda:

27 de junho: Foi ao ar o capítulo de número 74. Foi quando aconteceu a passagem de tempo de um ano na novela.

O que aconteceu: Joyce (Maria Fernanda Cândido) contratou uma fotógrafa para registrar o crescimento do seu neto, Ruyzinho.

25 de julho: Capítulo 98.

O que aconteceu: Ivana (Carol Duarte), que até então se identificava como mulher, teve sua primeira relação sexual com Claudio (Gabriel Stauffer). Um dia depois, Claudio viajou, Ivana conheceu Tê (Tarso Brant) e se descobriu transgênero. Duas semanas após conhecer Tê, Ivana começou o processo de hormonização.

01 de setembro: Capítulo 130.

O que aconteceu: Ivana avisa a Joyce que ficará um mês na casa de um amigo. Depois de alguns dias, ainda no mesmo capítulo, o personagem já aparece com barba e a voz mais grave.

29 de setembro: Capítulo 154.

O que aconteceu: Ivan anuncia gravidez para a família.

As várias mudanças vividas por Ivan podem dar a impressão de que faz muito tempo desde que Ivana teve relações sexuais, mas de acordo com essa linha do tempo, o personagem está no segundo ou terceiro mês de gestação. Agora, Glória Perez já pode virar a página.