‘A gente sempre namorou escondido’, afirma cantor Ovelha sobre Mara Maravilha

O cantor Ovelha e a apresentadora Mara Maravilha. Foto: Instagram/@maramaravilhaoficial/Facebook/@cantor.ovelha

No Programa Silvio Santos deste domingo, 19, os cantores Ovelha e Nahim participam do clássico Jogo das 3 Pistas. Ovelha ficou nacionalmente conhecido pela canção Sem Você Não Viverei.

Durante o programa do dono do SBT, o cantor fez revelações do relacionamento dele com Mara Maravilha na edição de número oito do reality show A Fazenda, da Record TV.

“A gente sempre namorou escondido. Quando fomos para Fazenda, pintou esse reboliço nas nossas vidas, mas tem o Gabriel (noivo de Mara), que está cuidando dela. Nós nos gostamos e nos telefonamos sempre às 2h, 3h da manhã”, brincou Ovelha ao responder Silvio Santos.

Na época do reality, os ‘peões’ incentivaram o casal. “Gente, ele é casado”, afirmou Mara na ocasião. Ovelha disse que era comprometido e, então, a ex-apresentadora infantil gritou: “Amante eu não sou não”.