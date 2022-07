'A Fera do Mar', animação do diretor de 'Moana', chega à Netflix

'A Fera do Mar' tem caçador de monstros e uma garotinha ambiciosa como personagens principais. Filme chegou nesta sexta, 8, à Netflix. Foto: Netflix

Em um mundo em que os humanos vivem em luta com grandes feras do mar, uma garotinha invade um navio e embarca em uma aventura prestes a mudar tudo. Essa é a premissa inicial de A Fera do Mar, nova animação da Netflix, que chegou na madrugada desta sexta-feira, 8, à plataforma de streaming.

O filme conta a história da pequena Maisie Brumble, uma jovem ambiciosa e corajosa que foge do orfanato em que vive para embarcar clandestinamente em um navio de caçadores de monstros, onde conhece os heróis que lia nas histórias de seus livros.

Entre eles, estão o Capitão Corvo e Jacob Holland, que foi encontrado em alto mar pelo líder da embarcação quando era apenas uma criança. Ao lado do resto da tripulação, eles passam seus dias caçando as grandes feras do mar.

Depois de um evento inesperado na procura pela Bravata Vermelha, o monstro mais temido de todos, Jacob e Maise precisam se unir em uma aventura por águas desconhecidas.

O longa é dirigido por Chris Williams, responsável por produções de sucesso da Disney, como Moana, Bolt - Supercão e Operação Big Hero, e que agora se arrisca no streaming.

“Eu fiquei muito interessado em fazer esse filme e comecei escrevendo noções temáticas e descrições de personagens, e então isso começou a ganhar um cotorno que virou um roteiro. Eu não conseguia deixar ele de lado, então o levei à Netflix e eles ficaram animados, e aqui estamos", diz o diretor em material divulgado para a imprensa.

Quem dá voz aos personagens na versão original são os atores Karl Urban (Jacob), Jared Harris (Capitão Corvo) e Zaris-Angel Hator, que rouba a cena como Maisie.

Animação

Segundo produtores, 'A Fera do Mar' é uma combinação entre o trabalho dos efeitos visuais e da animação. Foto: Netflix

Ao Estadão, a Netflix compartilhou depoimentos dos produtores sobre o processo de criação da animação, que demorou mais de três anos para ser concluída - dois deles durante a pandemia de covid-19.

Para o chefe de animação Joshua Beveridge, um dos grandes desafios foi animar a água. “Tivemos que criar várias ferramentas para conseguir realizá-lo”, disse. “Nós decidimos logo no começo que não queríamos que todo mundo fingisse nadar no oceano. A ideia era dar a impressão de que a produção foi filmada no mar".

Como o filme se passa quase que inteiramente no oceano, era crucial que esse processo fosse bem feito. "O mar move o barco, que por sua vez move tanto os personagens quanto a câmera. É algo que acontece normalmente no mundo real, mas é preciso construir tudo isso na animação".

Além disso, o longa inclui diversos elementos da vida marítima, mas quem assistir ao filme vai ver que as cordas desempenham um papel particularmente especial.

Zach Parrish, que também ficou à frente da equipe de animação, contou que trabalhou ao lado do diretor Chris Williams em Operação Big Hero e Moana e que as cordas sempre davam mais trabalho para serem construídas.

"A quantidade de cenas de ação complexas envolvendo cordas em A Fera do Mar exigiu que nós pensássemos em uma abordagem inteiramente nova. O mais difícil na hora de animar cordas é que elas têm umas regiões complexas, fazendo com elas se empilhem, esbarrem nelas mesmas e se mexam ao passar por objetos ao redor", explicou.

Personagens

A Fera do Mar pode ser visto por toda a família. Apesar de ser uma animação com foco no público infantil, a história sustenta o interesse do espectador de todas as idades, algo que pode ser creditado pelo balanço entre um personagem adulto e uma criança.

"Como os personagens são bastante expressivos, quisemos ter ainda mais controle sobre eles ao animá-los", disse Beveridge, que explica que a produção buscou se atentar aos pequenos detalhes, como as rugas dos personagens.

"Era vital diferenciarmos todos eles com clareza, tanto em termos de capacidade física quanto do jeito de atuar. Em um personagem como Jacob, por exemplo, precisávamos garantir que ele tivesse a aparência de um herói de ação que é tecnicamente capaz das proezas de força que está fazendo, mas ainda precisava mostrar que tinha músculos e era feito de carne e osso", completou Parrish.

A Fera do Mar já está disponível na Netflix. Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais