'A Fazenda': Viny joga água em galo e internautas se revoltam

O ator Viny Vieira, de 40 anos, é um dos participantes de 'A Fazenda 11'. Foto: Antonio Chahestian/Record TV/Divulgação

O ator Viny Vieira, de 40 anos, se irritou com o canto de um galo em A Fazenda e jogou água no animal na madrugada desta segunda-feira, 28. A atitude provocou revolta entre internautas e alguns pedem a expulsão do peão.

No Twitter, o vídeo mais repercutido é do trecho em que ele instiga a ave a cacarejar. Quando o galo emite o som, Viny joga um pouco de água na direção do animal, que desvia.

"Vai, grita... Parou no meio por quê? Tem medo de água?", diz o ator. Em seguida, ele emenda com a música Água Mineral. Assista:

Que homem escroto, entrou em um reality show q se chama A FAZENDA onde eles devem CUIDAR dos animais Fora viny pic.twitter.com/WfCE7XKiyf — bella (@NiinaaSix) October 28, 2019

Em trechos mais longos e editados, publicados na rede social, Viny aparece xingando e gritando com o galo antes de jogar água nele.

Vini tava aos berros xingando e gritando com com o galo, antes de tacar água #AFazenda11 pic.twitter.com/MXCa5fgQiq — Renan (@RealitysComment) October 28, 2019

Uma situação semelhante ocorreu antes com Jorge Sousa, que foi eliminado na semana passada. O peão tinha acordado durante a madrugada com o canto de um galo e foi 'conversar' com o animal. "Mas já?", questionou. "Está de sacanagem, né?", dizia ele.

VEJA TAMBÉM: Conheça os participantes de A Fazenda 11

Desta vez, porém, a reação de Viny foi mais agressiva, e os internautas o acusam de cometer maus-tratos. Alguns chegaram a pedir a expulsão do participante do reality show. O E+ entrou em contato com A Fazenda, perguntando se o programa estava analisando o caso, mas não obteve retorno até o momento.

Confira as reações dos internautas:

ESSE VINY É DOENTE VEY?? JOGOU ÁGUA NO GALO SÓ PORQUE ELE ESTAVA CANTANDO PQP, QUE RAIVA DESSE EMBUSTE. OS ANIMAIS MERECEM RESPEITO!! — Lucas Renault (@Comentaa_Lucas) October 28, 2019

Viny maltratando o galo, tá de cortar o coração. Gritando a vera com ele e tacando balde de água. Alô produção, nenhuma providência?#AFazenda11 — Kika (@kikamartins55) October 28, 2019

E AÍ @recordtvoficial @rocarelli ESTAMOS ESPERANDO O PRONUNCIAMENTO DE VCS SOBRE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS,OU SERÁ QUE NÓS PÚBLICO TEREMOS QUE NOS PRONUNCIARMOS? É MUITO RANÇO POR ESSE SER #VINY...#FORAVINY #FORAVINY https://t.co/QXudtFo9gx — Meme ❤️❤️ (@mmercedesmiran1) October 28, 2019

VINY EXPULSO Isso é uma tag que sim tem que subir, e sim está no manual que não deve mau tratar nos animais, não só no manual mais uma questão de caráter!! #AFazenda #AFazenda11 — Bibs (@bibisantanna) October 28, 2019

Vamos acordar QUEREMOS EXPULSÃO SIM, ISSO É MALDADE Viny expulso — DANIEL JUNIOR TV - OFICIAL (@danieljuniortv) October 28, 2019

VEJA TAMBÉM: Relembre expulsões em reality shows brasileiros