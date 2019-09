‘A Fazenda’: Túlio Maravilha chama Mion de Bial e apresentador responde: ‘Vou te chamar de Romário'

"Jesus não estará na fazenda. A produção do programa entrou em contato, mas não está nos planos dele. Temos uma agenda de shows a cumprir e agenda como ator também. Em dezembro estaremos fazendo turnê nos EUA e passando por Moçambique. Uma razão maior ainda seria o motivo do Jesus não estar disposto a ficar três meses longe da filha de 3 anos que é muito dependente dele ainda. Desejamos todo sucesso para o programa e seus participantes", informou a assessoria do DJ conhecido por seu envolvimento com Madonna, Jesus Luz, ao E+.









Foto: Juan Guerra / Estadão