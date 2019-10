'A Fazenda': ‘Só quem é mãe sabe o pavor que a gente sente’, diz mãe de Hariany após assédio

A ex-BBB Hariany, atual integrante de 'A Fazenda', e a mãe Maria Cristina Almeida. Foto: Instagram/@harialmeida_

O caso de assédio que gerou a expulsão de Phellipe Haagensen de A Fazenda segue repercutindo. Desta vez, a mãe de Hariany, ex-BBB, decidiu se pronunciar sobre o assunto.

Em entrevista ao jornal Extra, Maria Cristina Almeida declarou que se preocupou com a situação da filha no reality show.

“Só quem é mãe sabe o pavor que a gente sente quando vê o filho em perigo. Eu me senti impotente com tudo aquilo e essa sensação é horrível. Vi minha filha sendo assediada, eu, longe, não pude fazer nada. Passei a noite em claro observando a movimentação na casa com medo de que fizessem algo com ela”, desabafou.

Durante uma discussão com Hariany, Phellipe beijou, sem consentimento, a participante de A Fazenda, na Record TV. Os internautas pediram a saída imediata do peão. Por coinscidência, Hariany foi expulsa do Big Brother Brasil 19 após empurrar Paula.

A mãe da integrante de A Fazenda falou também sobre a família de Phellipe. “Eu penso muito na mãe dele, que também deve estar sofrendo com tudo isso. Mas nós decidimos pensar melhor e depois vamos tomar as medidas necessárias. Acredito que ele esteja arrependido do que fez e estou orando por ele e pela família dele”, concluiu.

Os perfis de Phellipe nas redes sociais foram desativados. O irmão dele, o ator Jonathan Haagensen, publicou nos stories no Instagram um texto, de autoria desconhecida, em que fala sobre machismo: “Geralmente, os sinais de masculinidade tóxica são: o homem se achar superior a mulher, o homem achar que tudo deve e pode ser resolvido com força física”.

Veja o momento em que Phellipe beija Hariany a força.

mano? isso foi dms! A mina não deu liberdade pra esse maluco não e ele fez isso! E ninguém faz absolutamente NADA, pode acontecer coisa pior e ngm faz nada! @hariany não merece isso, aliás nenhuma mulher merece! FAÇAM ALGUMA COISA!!@recordtvoficial #AFazenda11#PhellipeExpulso pic.twitter.com/BhewkwZ1Jt — ja lavou o banheiro hoje, fazendeira? (@suavisssx) September 28, 2019

Momentos após ser expulso do reality, Phellipe fez um pronunciamento. "O álcool me excedeu um pouco, essa atitude de beijar ela. Assumo meu erro como homem. Acho que me precipitei sim. Sou um cara muito mulherengo, estava muito carente. Eu estava com vontade de beijar sim. Cedo ou tarde eu ia fazer alguma coisa que não fosse de acordo com o contrato, mas sem agredir ninguém. Eu sai por carinho, tenho certeza disso", concluiu.

Assista ao vídeo:

Vamos ver como o Phellipe reagiu ao descobrir que estava expulso do reality #RoçaAFazenda pic.twitter.com/gk6E4NTifa — A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2019

