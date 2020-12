'A Fazenda': Record afasta cinegrafista após polêmica com Biel

Biel, participante de 'A Fazenda 12' Foto: Reprodução de 'A Fazenda' (2020) / Record TV

A Record TV anunciou o afastamento de um cinegrafista após a repercussão de uma polêmica envolvendo o participante Biel, de A Fazenda, no último sábado, 5.

Quando o cantor estava dentro de um closet ao lado de Tays Reis, ouviu uma reclamação vinda da produção e se revoltou.

"Eita! Oxe! Acelera o pai quando você tem que acelerar, parça! Nós é bravo, tio! Tá achando que nós é moleque? Meteu o louco, você viu, né? [sic]", comentou Biel a Tays, achando que a bronca havia sido para ele. Em dado momento, a colega comentou: "Nós ouvimos, hein".

Lidi Lisboa, a fazendeira da semana, leu um recado enviado aos participantes da Fazenda durante a tarde.

"Atenção: ontem, quando Tays e Biel estavam no closet, por ordem do diretor de imagem, o operador de câmera se deslocou para o espelho de câmera do closet. Em uma conversa com o diretor de imagem, ele respondeu: 'para de acelerar a câmera, c**alho'", leu.

Na sequência, foi mostrado o vídeo do momento, com uma legenda explicitando o que foi dito pelo funcionário.

"Essa foi uma conversa interna sem relação nenhuma com o Biel ou qualquer outro participante de A Fazenda. Achamos por bem prestar os devidos esclarecimentos em respeito a vocês, participantes, e a todos os espectadores do programa."

"O cinegrafista descumpriu uma regra interna e foi afastado. Apesar de alguns estarem alterados pela bebida após a festa, esperamos que não haja mais insultos à produção", concluiu.

Assista ao momento em que a produção de A Fazenda esclarece a situação aos participantes abaixo.

