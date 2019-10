'A Fazenda' recebe novo participante após expulsão de Phellipe Haagensen

O produtor de eventos Jorge Sousa, de 39 anos, entrou na 11ª edição de 'A Fazenda' após Phellipe Haagensen ser expulso. Foto: Antonio Chahestian/Record TV/Divulgação

O reality show A Fazenda, da Record TV, tem um novo participante: o produtor de eventos Jorge Sousa, de 39 anos. Do Rio de Janeiro, o peão entra no lugar de Phellipe Haagensen, que foi expulso da atração no último domingo. O ator deixou a competição depois de Hariany denunciar que ele a beijou sem o consentimento dela, o que é considerado assédio.

Sousa entrou no programa na manhã desta terça-feira, 1º, para disputar o prêmio total de R$ 2 milhões.

Nesta segunda-feira, 30, durante transmissão ao vivo, Marcos Mion anunciou que o reality teria um novo integrante.

"Depois que o Phellipe saiu, alguém tinha que entrar no lugar, afinal de contas, a temporada nem começou direito", informou o apresentador. A Fazenda estreou no dia 17 de setembro.

Olha só essa novidade. Tem peão novo chegando na área #RoçaAFazenda pic.twitter.com/ircCGfDBoi — A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2019

Em seu perfil no Twitter, Mion disse que o novo participante é um homem e pediu que os internautas dessem palpites de quem poderia ser. Os nomes de Inês Brasil e Eliéser Ambrósio foram os mais citados. Eliéser, por sinal, é um veterano dos realities: ele participou do Big Brother Brasil 13, onde conheceu a mulher Kamilla Salgado, e da última edição do Power Couple Brasil.