'A Fazenda': reality show chega à 14ª edição e já tem data de estreia

'A Fazenda' chega a sua 14ª edição com apresentação de Adriane Galisteu. Foto: R7.com

A mais nova edição do reality show da Record TV, A Fazenda, já tem data de estreia confirmada. A emissora bateu o martelo e divulgou quando a porteira da residência será aberta para novos participantes: 13 de setembro. A atração, aguardada pelo público, terá apresentação de Adriane Galisteu. O programa da emissora da Barra Funda será transmitido durante horário nobre, todos os dias, além de ter atualizações nas redes sociais e no site da Record TV.

Enquanto A Fazenda não vai ao ar ainda, os fãs da produção podem acompanhar conteúdos com ex-participantes no quadro Aquecendo o Feno. O programa se propõe a conversar com quem já passou pela atração e tem edições semanais no canal do reality show nas redes do YouTube, PlayPlus e no site R7.com.

A Fazenda é um reality show que apresenta um lado desconhecido dos participantes ao público. Os famosos precisam realizar tarefas típicas do meio rural, como acordar com as galinhas, trabalhar na roça, cuidar dos animais e lidar com a pressão de um confinamento.

Outro reality show da emissora, Ilha Record terá sua final no dia 8 de setembro, às 23h , ao vivo.