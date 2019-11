'A Fazenda': 'Não posso me manifestar?', pergunta Tati Dias após pedir saída de Bifão

Tati Dias e Bifão, participantes de 'A Fazenda' 11. Foto: Antonio Chahestian/Record TV

A chef de cozinha Jhenyfer Dulz, mais conhecida como Bifão, foi eliminada de A Fazenda na quinta-feira, 31, com 40,95% dos votos. Ela perdeu a preferência do público contra Diego Grossi.

Já do lado de fora da sede há duas semanas, Tati Dias fez mutirões online para que a peoa saísse do reality show.

Após o resultado da votação, a ex-De Férias com o Ex fez um provocação no Twitter: "E isso é pra nunca mais duvidar da minha torcida e dos meus fãs", escreveu.

Ela ainda usou de ironia para se referir à concorrente e pedir a saída dela. "Hoje é dia de tirar a carne do cardápio! Dieta é sempre bom!", referindo-se ao apelido de Jhenyfer.

E isso é pra nunca mais duvidar da minha torcida e dos meus fãs. EU SOU ALUCINADA POR VOCÊS. #constelacao — Tati Dias (@eutatidias) November 1, 2019

30 minutos para o fim do mutirão! Bora votar muito mais! Hoje é dia de tirar a carne do cardápio! Dieta é sempre bom! #FicaDiego Partiu https://t.co/wAmdF0b0a3 — Tati Dias (@eutatidias) October 31, 2019

As duas se tornaram 'rivais' dentro de A Fazenda e chegaram a brigar na primeira festa. Bifão se interessou por Guilherme Leão, mas ele se envolveu com Tati.

Depois, Tati fez um esclarecimento sobre sua postura em relação à Roça entre Bifão e Diego. "Quando eu saí, o administrador [do perfil] dela fez mutirão contra. Ela gritou e comemorou [...]. Voltou a dar em cima do Gui. Falou 24 horas de mim por duas semanas. E agora eu não posso me manifestar?", questinou.

Só um minuto aqui. Quando eu sai o Adm dela fez mutirão contra. ela gritou e comemorou “UFAAAA QUE ALÍVIO!Juntou as minhas duas amigas lá dentro na mesma noite pra meter o pau em mim. Voltou a dar em cima do Gui. Falou 24h de mim por 2 semanas. E agora eu não posso me manifestar? — Tati Dias (@eutatidias) November 1, 2019

Nos comentários, os internautas dividiram opiniões. Confira:

Vc queria q a bifao chorasse c a sua saida? Vc metia o pau nela o dia inteiro, vc era/é doente por ela! Se fez ate de amiguinha no comeco kkkkkk vc eh uma eterna piada — rafaella☀️ (@combifao) November 1, 2019

Voce esta super certa tati ! Deixa esses fãs de bife de terceira falar a vontade porque isso se chama orgulho ferido porque a queridinha deles ta fora do programa ! E bola pra frente que se deus quiser a proxima da lista vai ser a andrea ! — Carina (@Carina68080238) November 1, 2019

Pois é tbm acho ela só voltou a se fala a única pessoa que fazia mal pra casa era você @eutatidias — Maria Celi (@MariaCe09260747) November 1, 2019