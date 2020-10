'A Fazenda': Mion esclarece Prova do Fazendeiro após críticas

O apresentador de 'A Fazenda', Marcos Mion Foto: Edu Moraes / Record TV / Divulgação

A Roça de A Fazenda 12 foi formada na noite de quarta-feira, 21, entre Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e Mirella, logo após a vitória de Juliano Ceglia na prova do Fazendeiro.

Após a definição do vencedor, Marcos Mion ainda chegou a retomar o contato com os participantes, já sem transmissão ao vivo na TV, mas no PlayPlus, e esclareceu a regra de que os competidores poderiam recolher mais de uma bola por vez durante a prova. O apresentador ressaltou com os participantes que a regra havia sido bem detalhada antes da disputa.

Para votar na próxima Roça de A Fazenda, é preciso escolher o participante que você quer que permaneça na casa entre Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e Mirella, no site do R7 (clique aqui para a votação).

Assista aos trechos finais da Prova do Fazendeiro e à explicação dada por Mion aos peões e ao público.

Confira algumas reações do público à prova:

aqui onde o Mion afirma que tem que pegar uma bola por vez CANCELEM A PROVA DO FAZENDEIRO!#ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/x7Jb8Vyj3W — carol todynho. (@dantwitando) October 22, 2020

Mano a prova do fazendeiro tá muito errada o Juliano pegou um monte de bolas e o Mion falo no começo q era proibido pegar um monte de bolas#AFazenda12 #AFazenda2020 — Nádya Kzao (@NadyaKzao) October 22, 2020

Revisa essa prova Mion. Só podia carregar uma bola por vez. Juliano não mereceu ser fazendeiro #Fazenda12 #ProvaDoFazendeiro — Eliane Andrade (@ElianeA02793085) October 22, 2020

As regras da #ProvaDoFazendeiro causaram certas dúvidas no público e Mion voltou com o programa ao vivo para esclarecer os detalhes! Veja Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0shttps://t.co/9iuOC0XfO8 — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2020

VEJA TAMBÉM: Quem são os participantes de A Fazenda em 2020