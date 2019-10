'A Fazenda': Jorge Sousa é o quinto eliminado do reality show

O produtor de eventos Jorge Sousa, de 39 anos, entrou na 11ª edição de 'A Fazenda' após Phellipe Haagensen ser expulso. Foto: Antonio Chahestian/Record TV/Divulgação

O peão Jorge Sousa foi o quinto eliminado de A Fazenda, com 43,46% dos votos, após disputar a permanência na casa com Rodrigo Phavanello nesta quinta-feira, 24.

O produtor de eventos, de 39 anos, ficou no reality show por pouco mais de 20 dias. Ele havia entrado para o confinamento no dia 1º deste mês após a expulsão de Phellipe Haagensen, que foi acusado de assédio por Hariany.

Sousa se colocou na roça após salvar Andréa de Nóbrega por meio do Poder da Chama; ela havia sido indicada à eliminação pelo votos dos peões.

Confira o momento em que Phavanello é salvo e Sousa é eliminado:

Após Phavanello voltar para dentro da fazenda, os participantes comemoraram, mas Andréa demonstrou tristeza, ficando sentada em um canto do sofá, chorando.

Olha só a reação do pessoal com o retorno de Rodrigo #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/sd9GOLBqiM — A Fazenda (@afazendarecord) October 25, 2019

A entrada de Jorge Sousa em A Fazenda

O produtor de eventos Jorge Sousa entrou no reality show no dia 1º de outubro. Do Rio de Janeiro, ele ficou no lugar de Phellipe Haagensen, que foi expulso da atração após Hariany denunciar que ele a beijou sem o consentimento dela, o que é considerado assédio.

VEJA TAMBÉM: Conheça os participantes de A Fazenda em 2019

No final de setembro, Marcos Mion anunciou a saída do ator, que beijou Hariany durante uma discussão que os peões tiveram. Depois do ocorrido, e aconselhada pelos colegas de programa, a jovem tocou o sino da fazenda e fez a denúncia.

"Phellipe me assediou, beijou minha boca sem eu querer. Acredito que isso não seja certo. Ele já denegriu outras mulheres aqui na Fazenda e eu não acho isso certo. Estou vindo aqui informar vocês", acusou.