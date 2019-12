'A Fazenda': confira quem são os três finalistas do reality show

A 11ª temporada do reality show 'A Fazenda' teve sua estreia em 17 de setembro de 2019. A Record divulgou inicialmente a presença de Andréa Nóbrega e Guilherme Leão no elenco, com o restante dos participantes sendo conhecido apenas no programa de estreia - que contou com uma gafe de Túlio Maravilha, ex-jogador do Botafogo e da seleção brasileira, chamando Marcos Mion de 'Bial'. 12 dias após a estreia, Phellipe Haagensen foi expulso do programa, fazendo com que a produção promovesse a entrada de um novo competidor na disputa. Confira a lista de participantes completa de 'A Fazenda' em 2019 a seguir. Foto: Edu Moraes / Record TV / Divulgação