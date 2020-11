'A Fazenda' chega à metade do jogo; veja quem continua na disputa

Participantes de 'A Fazenda 12' Foto: Reprodução de 'A Fazenda 12' (2020) / Record TV

Com a eliminação de MC Mirella na Roça da última quinta-feira, 19, A Fazenda 12 chega à 'metade do jogo', com apenas 50% dos participantes iniciais na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Segundo Flavio Ricco, colunista do R7, site da Record TV, a final do reality show vai ser transmitida ao vivo no dia 17 de dezembro, uma quinta-feira. O último episódio deve contar com quatro finalistas dentro da casa.

As primeiras eliminações resultaram na saída de participantes que não interagiam tanto no jogo, como Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha e Rodrigo Moraes.

Foi a partir da eliminação de Cartolouco que peões mais 'polêmicos' passaram a ser eliminados. Na sequência vieram Carol Narizinho, Luiza Ambiel, Victória Vilarim, Juliano Ceglia, Lucas Selfie e, por fim, MC Mirella.

Para a reta final de A Fazenda, restam na casa seis mulheres e quatro homens: Jojo Todynho, Raissa Barbosa, Jakelyne Oliveira, Lidi Lisboa, Stéfani Bays, Tays Reis, Biel, Lipe Ribeiro, Mariano e Mateus Carrieri.

Alguns deles, com bastante experiência em Roças. Mateus Carrieri foi a três (voltou com 70%, 39% e 37% da preferência do público nas disputas), assim como Raissa (44%, 41% e 33%), Tays (37%, 29% e 31%) e Biel (32%, 30% e 33%).

Jojo Todynho retornou de duas Roças (44% e 39%) e Lipe Ribeiro (51%), Lidi (40%) e Stéfani (32%) de uma. O sertanejo Mariano e a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, ainda não disputaram a eliminação de A Fazenda em 2020.

As polêmicas de A Fazenda

Além das inúmeras brigas e discussões entre os participantes, alguns momentos chamaram a atenção no reality show. Talvez o maior deles tenha sido o erro na contagem de pontos em uma Prova do Fazendeiro, que resultou na suspensão da Roça e realização de nova disputa.

Acusações de interferência externa também ganharam notoriedade. Um carro de som chegou a ser enviado às proximidades da sede de A Fazenda para levar uma mensagem para Mirella.

'Se afaste do Biel e Juliano! Confie apenas na Stéfani!', dizia a mensagem. O apresentador Marcos Mion lamentou o "desrespeito" da atitude na ocasião.

Dias depois, a entrada repentina de Mirella e Raissa para a casa depois da passagem de um helicóptero na região do reality show também causou repercussão. A Record se pronunciou e negou que uma mensagem externa tivesse sido transmitida às 'peoas'.

