'A Fazenda': Celebridades repudiam caso de suspeita de abuso de Nego do Borel contra Dayane Mello

Nego do Borel no reality show 'A Fazenda' Foto: YouTube/@A Fazenda

Noite de sexta-feira, 24, após uma festa em A Fazenda, Nego do Borel se deitou junto com Dayane Mello, que segundo os colegas constataram, estava "completamente bêbada". Apesar de ter sido alertado por Mc Gui para que saísse da cama da modelo, o cantor permaneceu e, durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.

A Record anunciou neste sábado, 25, a expulsão de Nego do reality e o artista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável. É o segundo processo dele por assédio; desde janeiro ele é suspeito de abusar da ex-noiva Duda Reis.

O assunto tomou conta das redes, com frases como "Estupro na Fazenda" e "Estupro na Record" e celebridades se manifestaram, repudiando as atitudes de Nego do Borel e pressionando a emissora. As equipes que administram os perfis de outros participantes de A Fazenda também publicaram notas nas redes sociais.

Entrei no tt agora e ???? Tá desenhado aqui gente! NÃO É NÃO e PONTO!!!! pic.twitter.com/ZP6mhQxlYN — +a (@maisa) September 25, 2021

A apuração é necessária e URGENTE! Em qualquer situação onde uma pessoa seja incapaz de manifestar sua vontade (livre e consciente) a relação NÃO pode sequer ser iniciada. — Juliette (@juliette) September 25, 2021

A polícia tem q fazer alguma coisa, pq se depender da Record o cara ainda ganha esse programa. — Felipe Neto (@felipeneto) September 25, 2021

as pessoas pensam que estupro é só quando ocorre conjunção carnal, mas NÃO!! Até quando vamos ser abusadas, violentadas, estupradas, mortas??? até quando vamos romantizar a violência? Até quando vamos culpar a mulher por ser estuprada? — Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) September 25, 2021

Depois do “NÃO” tudo é estupro! Cadê as outras torcidas? Cadê os outros ADM? Não podemos compactuar com isso! RECORD EXPULSÃO JÁ não queremos esperar até a noite! — Dynho Alves (@dynhoalvesreal) September 25, 2021

Não existe medo de se posicionar diante de um fato tão grave como esse! Não seremos coniventes e nem nos omitiremos perante a um CRIME. RECORD EXPULSÃO JÁ — Dynho Alves (@dynhoalvesreal) September 25, 2021

Diante dos ocorridos nesta madrugada, viemos em nome de toda a equipe e de Marina, explicitar nosso repúdio a qualquer violação contra vontade. Esperamos a análise da emissora e o posicionamento das autoridades responsáveis. Que Dayane tenha todo apoio necessário neste momento. + — Marina Ferrari (@marinaferrariof) September 25, 2021

Viemos por meia desta, diante das situações ocorridas na última madrugada de “A Fazenda” nos solidarizar por Dayane, bem como por todas as outras mulheres que já sofreram qualquer tipo de violência, seja física, sexual, psicológica e/ou moral. pic.twitter.com/uLC0Wba6N0 — Mileide Mihaile (@mileidemihaile) September 25, 2021

A denúncia de violência sexual no reality show da Record é gravíssima. Fundamental que as autoridades investiguem o ocorrido e que a emissora deixe de ocultar o caso. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) September 25, 2021

São gravíssimas as imagens que circulam sobre a violência sexual num reality show da TV Record. A polícia deve investigar imediatamente#ESTUPRONARECORD — Manuela (@ManuelaDavila) September 25, 2021

O Brasil não é para amadores, 1o lugar no TT é #estupronaRecord quem ve de fora pensa? Como assim, o br tem um programa q transmite isso?! O caso envolveu Dayane Melo e Nego do B.O.rel — Léo Lins (@LeoLins) September 25, 2021

Não mas isso aqui não dá pra engolir gente! A culpa é sempre da vítima né? Olha o estado que a mulher estava… pra mim quem pensa dessa forma é tão escroto quanto quem cometeu o crime. Nojo #NaoéNao https://t.co/EgCiQJF1dy — PEPITA (@PepitaOfc) September 25, 2021

Respeite o corpo alheio, respeitem as mulheres. Acima de tudo, respeitem e escutem! Não é Não! #NãoÉNão ❌ — Elana Valenaria ☀️ (@ElanaValenaria) September 25, 2021