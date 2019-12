'A Fazenda': Após eliminação, Viny Vieira comenta morte de Gugu Liberato

O ator Viny Vieira, de 40 anos, participou de 'A Fazenda 11'. Foto: Antonio Chahestian/Record TV/Divulgação

Viny Vieira foi o 11º eliminado de A Fazenda, tendo recebido 25,04% dos votos de preferência do público. Ele disputou a permanência no reality show com Hari Almeida.

O ator, conhecido por ter dado vida ao personagem Gluglu, inspirado em Gugu Liberato, no Pânico, ficou sabendo da morte do apresentador somente depois que saiu do confinamento. Marcos Mion disse que Viny foi informado por meio de uma psicóloga do programa.

"Uma das coisas que o pessoal de casa está há algum tempo questionando é se a gente tinha informado o Viny sobre o Gugu. Enqunato ele está no confinamento, a gente não pode trazer nenhuma informação do mundo externo lá para dentro, até porque a gente não sabe como vai ser a reação e o contrato de confinamento exige isso, inclusive falta de informação até sobre a família", explicou o apresentador do reality.

Em seguida, Viny comentou sobre a morte de Gugu. "Eu realmente não estou acreditando ainda e é lamentável porque... o cara que eu conheci, tive a oportunidade de trabalhar inclusive na Record, fiz algumas matérias para o programa dele na época que eu estava aqui", disse.

Mion comentou o trabalho que Viny fazia com o personagem Gluglu. "Ele sempre me tratou super bem, conquistei muitas coisas através dessa imitação, desse personagem do Gluglu, que era a imagem do Gugu, essa brincadeira toda. E eu devo muita coisa do meu trabalho a ele", continuou o ator.

O Viny ficou sabendo da morte do Gugu pela Psicóloga do programa. A ficha ainda não caiu.#EliminacaoAFazenda #afazenda pic.twitter.com/106Z5aQfJY — Maria das graças ☀️ (@Mgraca6750) December 2, 2019

Antes de saber da morte de Gugu, que sofreu um acidente em casa, nos Estados Unidos, há duas semanas, Viny chegou a citar o apresentador e fazer uma breve imitação dele quanto pedia o voto do público para ficar no reality. Veja: