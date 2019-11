‘A Fazenda’ 2019: Netto é o eliminado da semana no reality

O DJ formou o primeiro casal do programa com a modelo Aricia Silva Foto: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação

O DJ Netto foi o décimo eliminado do programa A Fazenda na noite desta quinta-feira, 21. O peão havia sido indicado para a 'Roça' por Thayse Ferreira, e estava brigando pela permanência no reality junto com Rodrigo Phavanello e Viny Vieira.

O ator e cantor Rodrigo Phavanello ganhou a prova do fazendeiro, deixando Viny Vieira, também ator, e Netto disputarem os votos do público. Netto teve 28,35% dos votos, e Vieira teve 71,65%, continuando na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

“O crescimento aqui é muito grande, tem coisa que vale tanto quanto o prêmio ou até mais. Isso aqui está sendo muito bom para mim, acho que para todos, e eu estou aqui para mostrar o Netto de verdade, sempre aprendendo. Quem está gostando do Netto que está aqui, vota pra ficar”, disse o DJ, tentando defender sua permanência na casa.

Netto, com 25 anos, formou o primeiro casal da edição do reality, com a modelo Aricia Silva. Eliminada em 3 de outubro, Silva publicou um story na sua conta do Instagram após a eliminação em que fala que estava indo buscar Netto.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais