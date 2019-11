‘A Fazenda 2019’: Lucas Viana toca sino para abandonar reality

Lucas Viana, um dos participantes de 'A Fazenda 2019'. Foto: Reprodução/PlayPlus

A madrugada deste sábado, 9, de A Fazenda foi agitada. Isso porque após saber que a equipe levaria duas punições, ficando sem água e gás por 48 horas, Lucas Viana decidiu tocar o sino para abandonar o reality show da Record TV.

As infrações cometidas no reality foram o uso do reservado por moradores da baia e a circulação na sede após o toque de recolher.

O modelo pulou as porteiras da baia, tocou o sino e chegou a perguntar para a produção se pagaria uma multa caso desistisse do programa.

De acordo com a produção de A Fazenda, como Lucas não adotou o procedimento correto para sair do reality, ele continua na competição.

De acordo com Viny e Guilherme, as infrações foram cometidas por Lucas. O modelo admitiu apenas que circulou na sede para procurar os colegas. “O reservado não fui eu”, ressaltou. Guilherme respondeu: “Não foi eu nem o Viny. Aí fica difícil”.

Na manhã deste domingo, 10, Sabrina chegou a aconselhar Lucas para assumir os erros. “Eu estava bêbado e fui procurar o Gui e o Viny. Subi de pijama, nem tive consciência disso. Eu estava bêbado, mas claro que não é desculpa”, desabafou Lucas.

