'A Fazenda 13': Mussunzinho é o segundo eliminado do reality

Nego do Borel, 29, cantor. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ). "Eu sei quem eu sou e a pessoa que sou. A Fazenda vai dar oportunidade do Brasil me conhecer como pessoa, assim como aconteceu com o Biel e o Lipe, por exemplo. Minhas questões com a justiça estão sendo resolvidas pelos meus advogados", afirmou Nego do Borel sobre as polêmicas envolvendo a ex-namorada Duda Reis.

Foto: Reprodução Instagram / @negodoborel