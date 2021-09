'A Fazenda 13': Inês Brasil invade sede do reality e é expulsa por segurança

Inês Brasil participou de ação promocional de 'A Fazenda' 13 Foto: Instagram/ @inesbrasiltv

Inês Brasil invadiu a sede da nova edição de A Fazenda nesta segunda-feira, 13, e saiu expulsa pelos seguranças. A artista participou de uma ação promocional do reality que estreia nesta terça, 14.

Há tempos, grande parte do público espera que a cantora participe do programa. Então, em uma esquete, ela aparece sendo convidada para conhecer o local onde o programa ocorre, em Itapecerica da Serra, São Paulo.

Na dinâmica, Inês roubou uma mala do hotel em que os peões estavam confinados. Em seguida, ela foi até a cidade e se passou por uma participante da atração.

Na brincadeira, ela conseguiu entrar no local e conferiu as instalações externas do espaço rural. No entanto, em seguida, o segurança foi informado da invasão e foi retirar a falsa peoa do confinamento.

A ação viralizou nas redes sociais e o nome da influenciadora ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Confira a reação dos internautas:

A Inês Brasil merecia um quadro reagindo aos peões na fazenda. Iria servir . #AFazenda13 — Clara (@Claramrts_1) September 14, 2021

GENTE A INÊS BRASIL ESTÁ NA FAZENDA OU EU ESTOU SONHANDO? #inesnafazenda pic.twitter.com/mb1c986eNT — nao te interessa (@soujuann) September 14, 2021

DERAM 3 MINUTOS PRA INÊS BRASIL E ELA FEZ HISTÓRIA AAAA#AFazenda13 #PaiolTikTok pic.twitter.com/8Nb0V96vzX — Wιllιαm (@williampereirae) September 14, 2021